Mps: Assemblea nomina Maione presidente, Lovaglio confermato Ad

- L’Assemblea degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena ha determinato in 15 i componenti del Consiglio di amministrazione con un vicepresidente, deliberando di nominare, quali membri del Consiglio di Amministrazione della Banca, per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, tratti dalla Lista n. 1, presentata dal ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), titolare di una partecipazione al capitale sociale della Banca pari al 64,23 per cento (che ha riportato la maggioranza dei voti, con una percentuale pari al 80,97 per cento): Nicola Maione; Luigi Lovaglio; Paola Lucantoni; Anna Paola Negri-Clementi; Laura Martiniello; Donatella Visconti; Gianluca Brancadoro; Lucia Foti Belligambi; Domenico Lombardi; Paolo Fabris De Fabris; Renato Sala; Stefano Di Stefano. Tratti dalla Lista n. 2 (di minoranza), risultata seconda per numero di voti con una percentuale del 15,20 per cento: Marco Giorgino; Alessandra Giuseppina Barzaghi; Paola De Martini. La Lista n. 3 (di minoranza) ha conseguito il 3,80 per cento dei voti e, pertanto, dalla stessa non è stato tratto alcun consigliere. Nicola Maione è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione e Gianluca Brancadoro vicepresidente. Secondo quanto rende noto Mps, a conclusione dei lavori dell’Assemblea, si è tenuta la prima riunione del nuovo Consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sotto la presidenza di Nicola Maione. Il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro, deliberato di confermare il Dott. Luigi Lovaglio, quale Amministratore delegato della Banca conferendogli i relativi poteri, ed ha proceduto alla costituzione dei Comitati endo-consiliari nominandone i relativi membri.(Rin)