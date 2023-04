Siria-Russia: ministro Esteri Miqdad riceve diplomatico Mosca, focus su cambiamenti geopolitici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Siria, Faisal Miqdad, ha ricevuto oggi il decano dell'Accademia diplomatica del ministero degli Affari esteri della Russia, Alexander Yakovenko, per discutere degli attuali sviluppi geopolitici in tutto il mondo, nonché dei cambiamenti regionali e internazionali. Lo riferisce l'agenzia di stampa filogovernativa "Sana". Miqdad ha sottolineato che "le posizioni politiche siriane sono simili a quelle della Russia, in termini di rispetto del diritto internazionale e dei principi di giustizia e uguaglianza tra i Paesi", indicando che "l'Occidente sta cercando di mantenere la sua presa sul mondo, trovando regole adatte alle sue aspirazioni e applicandole ad altri Paesi, ignorando le caratteristiche culturali e di civiltà del resto dei popoli del mondo”. Il capo della diplomazia siriana ha spiegato che "il sistema di sanzioni coercitive unilaterali imposte dai Paesi occidentali ad altri, come la Siria e la Russia, mira a rubare le capacità delle persone e a impoverirle, tenendole sotto la loro egemonia economica e politica". Da parte sua, il diplomatico russo ha indicato che “i cambiamenti economici, finanziari e tecnologici sono attualmente i più importanti sulla scena mondiale, e che spingono molti Paesi del mondo a cercare alternative che li liberino dall'egemonia finanziaria dell'Occidente e dalle sanzioni economiche", sottolineando che "gli Stati Uniti sono i maggiori beneficiari dello scoppio di guerre e dell'alimentazione di conflitti globali, per mantenere il predominio del dollaro nell'economia e nel commercio mondiale". (Lib)