Repubblica Ceca: ministro Istruzione Balas lascerà l’incarico per motivi di salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Istruzione ceco, Vladimir Balas, lascerà l’incarico per motivi di salute. Lo ha dichiarato lui stesso all’agenzia di stampa “Ctk”. “La ragione sta in problemi di salute di lungo termine che, sfortunatamente, non mi hanno consentito di dedicarmi all’agenda del ministero dell’Istruzione nelle ultime settimane quanto avrei voluto”, ha spiegato Balas. La sua decisione deve essere ora approvata dal comitato nazionale del suo partito, Sindaci e indipendenti (Stan), che ne discuterà la prossima settimana. Oggi il leader della formazione, il ministro dell’Interno Vit Rakusan, ha dichiarato a “Ctk” che a succedere a Balas è stato proposto il nome dell’attuale ministro degli Affari europei, Mikulas Bek. A sostituire quest’ultimo nel suo attuale incarico dovrebbe essere invece il viceministro degli Esteri, Martin Dvorak, secondo indiscrezioni del quotidiano “Denik N”. (Vap)