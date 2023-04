Ue: fonti, voto Parlamento su negoziati positivo per Paesi primo approdo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto del Parlamento europeo in cui è stata approvata la posizione negoziale sul Patto per la migrazione e l'asilo, in vista dei negoziati con il Consiglio, rappresenta uno sviluppo positivo per i Paesi di primo approdo. Lo afferma una fonte diplomatica europea. "I mandati sono infatti più in linea con le sensibilità dei Paesi di primo ingresso rispetto ai testi ora sul tavolo del Consiglio su vari aspetti del capitolo riguardante solidarietà e ricollocazioni, prefigurando un meccanismo più impegnativo per gli Stati membri contribuenti", spiega la fonte. Sviluppo positivo anche sulle procedure di frontiera, "viste come più flessibili, riconoscendo l'esigenza di un sistema sostenibile per i Paesi di primo ingresso", e su screening, "rendendo opzionale la presunzione giuridica di non ingresso, la cui obbligatorietà comporterebbe invece la necessità di trattenere alla frontiera i migranti durante l'espletamento dei controlli". L'auspicio, a quanto si apprende, "è che le posizioni del Parlamento portino il Consiglio ad avvicinarsi ad un compromesso più equilibrato, per permettere il raggiungimento di un accordo inter-istituzionale entro la fine della legislatura, come concordato da Consiglio e Parlamento europeo nella tabella di marcia dello scorso settembre", conclude la fonte. (Beb)