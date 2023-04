Fvg: Moretti (Pd), su composizione giunta sono prevalsi giochi di spartizione tra partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riconferma della quasi totalità degli assessori – sette su dieci – tra primo e secondo mandato è per il Partito democratico la conferma di una scelta fondata su spartizioni interne ai partiti della coalizione di governo in Friuli Venezia Giulia, invece che sulle necessità di cambiamento. Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Pd, Diego Moretti, commentando la squadra presentata oggi dal presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. “Un esecutivo che vede l'80 per cento degli assessori riconfermati, nelle stesse posizioni già ricoperte nei cinque anni precedenti, e per metà fatta di esterni e non eletti, la dice lunga su quale sarà l'azione politica della Regione”. Per Moretti, “è la riprova di come siano prevalsi ancora una volta giochi di spartizione interni ai partiti, anziché la volontà di mettersi in discussione e cercare un necessario cambiamento soprattutto in settori chiave, come la sanità, le autonomie locali o l'ambiente, dove sono rimaste sul tavolo troppe problematiche da risolvere”. Il giudizio sugli assessori riconfermati per l’esponente democratico resta il medesimo, “per gli scarsi o insoddisfacenti risultati: svilimento della sanità pubblica, assoluta mancanza di visione sulle autonomie locali, la totale marginalità dei temi ambientali nella politica regionale. Tre esempi di settori chiave - conclude Moretti - dove la musica rimarrà con molta probabilità la stessa”. (Frt)