Usa: democratici chiedono al giudice Clarence Thomas di testimoniare sui suoi viaggi di lusso

- Il presidente della commissione Giustizia del Senato statunitense, il democratico Dick Durbin, ha chiesto a Clarence Thomas di testimoniare al Congresso sui viaggi di lusso che il giudice della Corte suprema ha effettuato insieme alla moglie a spese di Harlan Crow, imprenditore miliardario noto per le sue cospicue donazioni al Partito repubblicano. Durbin ha fissato una audizione per il prossimo 2 maggio, alla luce della “necessità di verificare il rispetto dell’etica professionale” da parte di Thomas. Una recente inchiesta dell’organizzazione no profit “ProPublica” ha rivelato che il giudice avrebbe partecipato per anni a viaggi e soggiorni di lusso a spese di Crow. (Was)