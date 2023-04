Ama: annunciati i 5 responsabili del coordinamento municipaleì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ama, l'azienda per la raccolta dei rifiuti di Roma, si riorganizza su base territoriale e introduce cinque nuove figure dirigenziale responsabili del coordinamento dei Municipi. La nuova riorganizzazione territoriale è stata illustrata oggi nella Sala Laudato Si' del Campidoglio. Roma sarà suddivisa in cinque macro aree: per l'Area city (Municipi I e II) il responsabile è Leslie Francesco Capone, per l'area nord (Municipi III, XIV, XV), Claudia Ciampoli, per l'area est (Municipi IV, V, VI e VII), Nizzaldi Solitari e per l'area sud (Municipi VIII, IX, X), Luca Romolo, infine per l'area ovest (Municipi XI, XII, XIII), Saverio Scarpellino. (Rer)