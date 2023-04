Rifiuti: arriva l'Ama di Municipio da luglio, 5 coordinatori per altrettante aree di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ama, l'azienda delegata alla raccolta dei rifiuti di Roma, si riorganizza su base territoriale e introduce cinque nuove figure dirigenziale responsabili del coordinamento dei Municipi. La nuova "Ama di Municipio", che sarà introdotta in via sperimentale per qualche mese e poi formalmente attiva da luglio insieme alla vigenza del nuovo Contratto di servizio, prevede la suddivisione della città in cinque aree: una City (centro storico) e quattro territoriali, a cintura della stessa. La riorganizzazione delle aree territoriali prevede sedi operative e un'autorimessa dedicate per ogni porzione di territorio. In affiancamento alle aree territoriali, inoltre, è prevista anche la nascita del Nucleo interventi speciali. Roma "non può essere considerata come un territorio omogeneo, questo lo abbiamo ripetuto mille volte. Il compito delle Ama municipali è proprio quello di analizzare nel dettaglio le problematiche relative alla pulizia di ogni quartiere ed elaborare, in raccordo con le zone, modalità su misura per i servizi di raccolta e pulizia da rendere ai singoli territori", ha spiegato l'assessora ai Rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi, nel corso della presentazione nella Sala Laudato Si' in Campidoglio. (segue) (Rer)