Rifiuti: arriva l'Ama di Municipio da luglio, 5 coordinatori per altrettante aree di Roma (2)

- "Quello di oggi è un primo momento di incontro finalizzato alla presentazione della nuova organizzazione della macrostruttura che Ama sta mettendo in piedi in via sperimentale per qualche mese e in funzione dell'avvio del nuovo modello organizzativo su base territoriale, con una nuova figura dirigenziale responsabile del coordinamento dei Municipi, che oggi presentiamo ufficialmente, e cinque quadri direttivi che svolgeranno la funzione di referente per i quindici Municipi romani - ha aggiunto -. Si tratta di una sperimentazione del format per comprendere quale dovrà essere la forma definitiva per garantire il massimo dei risultati in termini di coordinamento". Presenti all'iniziativa anche il presidente di Ama, Daniele Pace, il presidente della commissione capitolina Ambiente, Gianmarco Palmieri del Pd, il direttore generale di Ama, Andrea Bossola, il vice direttore di Ama, Emiliano Limiti, insieme ai presidenti dei Municipi della Capitale e agli assessori municipali all'Ambiente. (segue) (Rer)