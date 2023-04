Rifiuti: arriva l'Ama di Municipio da luglio, 5 coordinatori per altrettante aree di Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Compito dei referenti delle Ama municipali dovrà essere quello di fungere da agenti di collegamento tra gli di organi di governo dei Municipi, le realtà dei corpi intermedi e le zone operative dell'azienda. "Uno dei temi su cui siamo andati avanti con la realizzazione delle Ama di Municipio è che non soltanto davamo una risposta a richiesta di politica ma anche di esigenza nostra: avvicinare di più Ama ai territori - ha aggiunto Pace -. Una città come Roma si riesce a mantenere pulita se intanto riconquistiamo il territorio. Non si può pensare che la raccolta dei rifiuti esaurisca il tema, ma il decoro è importante tanto quanto la raccolta, per oggettivi motivi igienici. In meno di un anno passeremo ad aumentare di cinque volte gli operatori nelle strade, passiamo da 500 a 2500", ha concluso. Tra i piani di Ama, ha sottolineato Pace, anche quello di arrivare a un operatore Ama di quartiere che diventi punto di riferimento per i cittadini. (segue) (Rer)