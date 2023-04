Rifiuti: arriva l'Ama di Municipio da luglio, 5 coordinatori per altrettante aree di Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni territorio, in base alla nuova organizzazione, dovrà avviare la ricognizione della logistica, compresa la dotazione di risorse umane, mezzi tecnici e attrezzature, funzionale allo svolgimento della propria attività, anche in relazione a quanto previsto dal nuovo Piano industriale per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano dei Rifiuti di Roma Capitale. In particolare per l'Area city il responsabile è Leslie Francesco Capone, per l'area nord (ovvero Municipi III, XIV, XV), Claudia Ciampoli, per l'area est (Municipi IV, V, VI e VII), Nizzaldi Solitari, per l'area sud (Municipi VIII, IX, X), Luca Romolo, infine per l'area ovest (Municipi XI, XII, XIII), il responsabile nominato è Saverio Scarpellino. (Rer)