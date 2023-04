Autonomia: Calderoli annuncia consultazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autonomia differenziata "prosegue il suo percorso in Parlamento: ieri c'è stato il via libera della commissione Bilancio del Senato, che ha espresso parere favorevole al testo in relazione alla sua natura di provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica". Lo rende noto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. "Questo significa - prosegue - che non c'è alcun rischio per la tenuta dei conti del Paese, essendo la riforma pienamente coerente con gli obiettivi programmatici fissati dalla nadef 2022 e dal def 2023. Verrà quindi assegnata alla prima commissione Affari Costituzionali, dove nei prossimi giorni inizierà l'esame effettivo. Con l'avvio dell'esame in sede parlamentare ormai alle porte e dopo la serie di incontri che ho avuto con le istituzioni regionali, in conferenza e sui territori di diverse Regioni e confermando la volontà di recarmi in tutte, sarò prossimamente in Calabria, Emilia-Romagna e Sardegna. Inoltre ho intenzione di aprire delle ulteriori consultazioni rispetto al provvedimento e confrontarmi con le parti sociali: sentirò i sindacati e ascolterò chi me ne farà richiesta, con massima trasparenza e disponibilità al confronto. Pongo un'unica condizione: che si parli nel merito e sui contenuti, non per difendere posizioni ideologiche. Sono pronto al dialogo con tutti, perché credo in questo progetto e nella bontà della mia legge nell'interesse del Paese e dei cittadini", conclude.(Rin)