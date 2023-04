Francia-Italia: Sangiuliano, rinnovato interesse per la grande storia culturale italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è un rinnovato interesse per l’Italia e per la sua grande storia culturale in Francia. Lo ha detto il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, al termine dell’incontro con la sua omologa transalpina, Rima Abdul-Malak, svoltosi a Parigi prima dell’inaugurazione del Festival del Libro. “Di questo sono felice e soddisfatto. Stiamo lavorando per lanciare un nuovo immaginario italiano nel mondo. Il fatto che l’Italia sia nazione ospite d’onore del Festival del Libro di Parigi è una prima e importante tappa in tal senso. Con la Francia abbiamo tante affinità e convergenze in campo culturale e un dettagliato programma d’azione. Lavoreremo con la collega Rima Abdul-Malak per arricchire l’intenso programma di collaborazioni culturali”, ha detto il ministro. La discussione ha toccato le principali questioni dell’agenda bilaterale: dagli scambi tra musei e altri enti culturali allo sviluppo del programma congiunto di residenze per giovani artisti “Nuoveau Grand Tour”. I due ministri si sono poi confrontati sulle misure nazionali a sostegno del cinema e dell’accesso dei giovani alla cultura. Il ministro Sangiuliano ha chiesto la collaborazione della sua collega francese in merito ad alcuni reperti archeologici esportati illegalmente dall’Italia e attualmente custoditi al museo del Louvre. I due ministri hanno ribadito, infine, il comune impegno a sostegno del Governo di Kiev per la tutela del patrimonio culturale ucraino. (Frp)