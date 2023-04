Calcio: Quarzo (Fd'I), Mancini del Pd chiarisca quanto chiesto da consigliere Udc su stadio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'interrogazione presentata dal consigliere capitolino di Udc FI, Marco Di Stefano, "sulla riunione ristretta che si sarebbe tenuta in Campidoglio sullo stadio della Roma, se la circostanza risulterà vera pretenderò dall'onorevole Claudio Mancini una risposta chiara e ufficiale sulle ragioni della presenza di Gualtieri, Veloccia e Amodeo". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio, Giovanni Quarzo. "Chi come Claudio Mancini governa la città deve assumere in prima persona la responsabilità delle scelte ed evitare di essere influenzato da qualsiasi tipo di ingerenza", conclude. (Com)