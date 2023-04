Rifiuti: Camera boccia Odg su poteri Gualtieri, piano Roma avanti e arriva Ama di Municipio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aula della Camera dei deputati ha respinto i due Ordini del giorno, collegati al Decreto Pnrr, presentati dall'Alleanza verdi sinistra e dal Movimento 5 stelle, in cui si chiedeva di revocare i poteri commissariali per il Giubileo al sindaco Roberto Gualtieri, grazie ai quali potranno essere adottate strategie più veloci per attuare il piano rifiuti di Roma. Il piano, tra le altre cose, contempla la costruzione del termovalorizzatore al quale si oppongono i due gruppi politici che oggi hanno presentato gli atti. Il documento dell'Alleanza verdi sinistra, a prima firma di Filiberto Zaratti, impegnava l'esecutivo "ad escludere dai poteri del commissario straordinario del governo quella di autorizzare nuovi impianti di incenerimento nel territorio di Roma Capitale, nel rispetto del pacchetto Economia circolare dell'Unione europea e del Piano regionale dei rifiuti del Lazio". (segue) (Rer)