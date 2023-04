Rifiuti: Camera boccia Odg su poteri Gualtieri, piano Roma avanti e arriva Ama di Municipio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento del M5s, a prima firma di Francesco Silvestri, impegnava il governo "ad adottare adeguate iniziative di carattere normativo e amministrativo volte a promuovere la gestione sostenibile dei rifiuti, escludendo la realizzazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento o che utilizzino rifiuti come combustibile, compresi i procedimenti autorizzativi di progetti di impianti non conclusi con il rilascio dell'autorizzazione, e favorendo la dismissione progressiva degli impianti esistenti, in coerenza con gli impegni assunti per la progressiva diminuzione della produzione dei rifiuti, con l'obiettivo primario di preservare la qualità dell'aria, ridurre gli impatti ambientali sul territorio e proteggere la salute pubblica da fenomeni potenzialmente inquinanti". Entrambi, com'era previsto, sono stati respinti. (segue) (Rer)