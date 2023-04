Rifiuti: Camera boccia Odg su poteri Gualtieri, piano Roma avanti e arriva Ama di Municipio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto contrario, espresso anche dal Partito democratico - secondo le indicazioni arrivate ieri dalla segretaria nazionale Elly Schlein - è arrivato nella stessa giornata in cui il Campidoglio ha presentato il progetto di Ama di Municipio: cinque direzioni per altrettante zone della città che coadiuveranno l'organizzazione e la gestione del servizio di raccolta rifiuti. Roma sarà suddivisa in cinque macro aree: per l'Area city (Municipi I e II) il responsabile è Leslie Francesco Capone, per l'area nord (Municipi III, XIV, XV), Claudia Ciampoli, per l'area est (Municipi IV, V, VI e VII), Nizzaldi Solitari e per l'area sud (Municipi VIII, IX, X), Luca Romolo, infine per l'area ovest (Municipi XI, XII, XIII), Saverio Scarpellino. Il piano industriale di Ama inoltre prevederà sistemi di rafforzamento della raccolta. Innanzitutto è programmato un ampliamento dei cestini stradali tra il 2023 e il 2028: 10 mila saranno disposti nelle aree del centro storico e 30 mila nelle zone più periferiche. È contemplato l'acquisto pure di nuovi mezzi tra cui 30 aspiratori elettrici e 15 spazzatrici-lavastrade di grandi dimensioni, ulteriori 60 automezzi e 9.000 contenitori per la raccolta bilaterale stradale. (Rer)