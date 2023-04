Brasile: ministero Finanze presenta provvedimenti per stimolare partenariati pubblico-privato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Lula intende inoltre sostenere un progetto di legge presentato dall'ex presidente Jair Bolsonaro nel 2021 che modifica le regole di garanzia nel mercato del credito. La proposta prevede, tra l'altro, che lo stesso immobile possa essere utilizzato come garanzia in più di un'operazione. Con il provvedimento, se il bene è valutato 200mila real e il debito contratto ammonta a 50mila real, sarà possibile utilizzare i restanti 150mila real per garantire altri prestiti presso la stessa banca. Il ministero delle Finanze ha riferito che ci sono 193 progetti di Ppp con contratti avviati in Brasile. Di questi, 153 sono in fase di strutturazione o appalto. Almeno 73 sono relativi all'esternalizzazione di servizi di pubblica illuminazione, 27 riguardano i servizi igienici e 10 progetti nell'ambito della pubblica istruzione. (Brb)