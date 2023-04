Brasile-Russia: Lula lavora a partnership con Mosca su energia nucleare per uso civile e militare (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le rivelazioni di "Folha", altro tema affrontato da Lavrov negli incontri con le autorità di Brasilia, è stato l'acquisto di diesel, un prodotto che il Brasile importa. Da quando Lula è entrato in carica, c'è stato un picco nell'acquisto di carburante dalla Russia. Mosca, che nel 2002 deteneva solo l'1 per cento del mercato brasiliano del gasolio, dominato dagli Usa con il 57,2 per cento di mercato, nel primo trimestre di quest'anno, ha visto salire la propria quota al 13,2 per cento, in danno di Washington la cui fetta import è scesa al 33,1 per cento del totale. In ultimo nell'incontro è stata ribadita la priorità degli scambi di fertilizzanti. La Russia domina oltre il 20 per cento del mercato nazionale. Due società, la russa Uralkali e la svizzera EuroChem, hanno mostrato interesse a investire nel porto di Antonina (stato di Paranà) per farne un hub dei fertilizzanti. (Brb)