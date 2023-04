Svizzera-Italia: firmata dichiarazione su questioni fiscali pendenti, Berna tolta da lista nera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera federale svizzera Karin Keller-Sutter e il ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti hanno firmato una dichiarazione politica concernente la regolarizzazione di alcune questioni fiscali pendenti. L’Italia toglie la Svizzera dalla black list del 1999. Al contempo, i due Paesi hanno trovato una soluzione transitoria in merito all’imposizione del telelavoro per i lavoratori frontalieri valida fino al 30 giugno 2023. La dichiarazione politica firmata in data odierna comporta l’uscita della Svizzera dalla black list delle persone fisiche stilata dall’Italia nel 1999. Questa soluzione elimina un ostacolo amministrativo nelle relazioni fiscali tra i due Paesi. Inoltre, entrambe le parti si sono accordate sulla conclusione di un accordo amichevole in materia di telelavoro che sarà firmato non appena l’Italia avrà varato le basi legali per lo stralcio della Svizzera dalla black list. Questo accordo amichevole comprende una soluzione transitoria, valida dal primo febbraio al 30 giugno 2023, relativa all’imposizione del telelavoro per i frontalieri ai sensi dell’accordo del 1974. La ministraKeller-Sutter ha affermato: “La dichiarazione firmata dirime finalmente due importanti questioni fiscali aperte tra Svizzera e Italia.” Durante il colloquio, Giorgetti si è inoltre dimostrato fiducioso che nelle prossime settimane il Parlamento italiano ratificherà il nuovo accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri sottoscritto nel 2020. In Svizzera l’accordo è stato approvato dalle Camere federali già nel marzo del 2022. (Geb)