Tlc: Romani, mi auguro con nuovo centro produzione Rai spazi Tgr ampliati e redazione potenziata

- Milano e la Lombardia "sono le capitali italiane dell’informazione, qui hanno sede il 32 per cento delle testate giornalistiche nazionali e lavora quasi il 40 per cento dei giornalisti italiani. È pertanto fondamentale che la Rai realizzi a Milano un centro di produzione qualificato che testimonia l’attenzione verso i cittadini lombardi, ma soprattutto riconosce a Milano e alla Lombardia anche una rinnovata e particolare attenzione nella programmazione e gestione della televisione pubblica. Mi auguro anche che gli spazi dedicati all’informazione sulla testata regionale della Rai possano essere ampliati e che la redazione milanese possa di conseguenza essere ulteriormente potenziata”. Lo afferma il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani commentando l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Rai dell’accordo per la rilocalizzazione del Centro di Produzione Rai di Milano da realizzare nel nuovo Campus Gattamelata. “Mi unisco anch’io ai ringraziamenti nei confronti dei vertici di Fondazione Fiera Milano, sempre pronti a cogliere nuove occasioni di sviluppo e crescita per la nostra regione e soprattutto a concretizzarle e renderle possibili” ha concluso il Presidente Romani. (Com)