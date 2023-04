Balneari: Bergamini (FI), difendere nostro modello turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce della sentenza della Corte europea "continuiamo fortemente a sostenere che le nostre imprese siano messe in difficoltà dalla direttiva Bolkestein perché non tiene conto delle specificità del nostro territorio e del nostro clima. Il governo italiano ha sempre sostenuto che le nostre spiagge non sono una risorsa limitata e che c'è spazio per la concorrenza e per l'innovazione e la sentenza di oggi conferma questa posizione e ci incoraggia a proseguire nel nostro lavoro di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio balneare. Vogliamo garantire alle imprese italiane la continuità e la sicurezza che meritano, e allo stesso tempo promuovere lo sviluppo turistico ed economico del nostro Paese. Per questo è necessario avviare un tavolo interministeriale per mappare le coste italiane il prima possibile e continuare il dialogo con le istituzioni europee e con gli altri paesi membri, per trovare una soluzione equa e sostenibile. È un obiettivo che ci poniamo con determinazione e impegno, per difendere i nostri interessi e il nostro modello di turismo". Lo dichiara, in una nota, Deborah Bergamini, vicepresidente del gruppo di Forza Italia a Montecitorio. (Com)