Balneari: smentita Commissione Ue, nessun impegno preso da governo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro del 13 aprile tra il commissario per il Mercato interno Thierry Breton e il primo ministro italiano Giorgia Meloni "non riguardava" il tema delle concessioni Balneari e "nessuna delle due parti ha preso impegni riguardo alle prossime tappe". È quanto si legge in una nota di smentita della portavoce della Commissione europea per il Mercato interno, Sonya Gospodinova. Tramite la comunicazione, la portavoce Ue smentisce quindi quanto affermato poche ore fa nel corso della conferenza stampa quotidiana di Bruxelles, in cui aveva parlato di impegno preso dal governo italiano verso "l'applicazione della legislazione europea" in merito. "Il primo ministro Meloni ha garantito che le autorità italiane assicureranno molto rapidamente l'applicazione della legislazione europea. Ciò significa che le autorità nazionali procederanno ad allineare la legislazione nazionale italiana alle norme europee", aveva affermato oggi Gospodinova. (Beb)