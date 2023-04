Cina: erede del ricamo di Guangzhou nel Guangdong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ricamo cantonese è uno dei quattro tipi famosi di ricamo in Cina. Il ricamo di Guangzhou, parte del ricamo cantonese, risale alla Dinastia Tang (618-907) e vanta una storia di oltre mille anni. Con oltre 30 tipi di punti, il ricamo di Guangzhou è ben noto per la composizione complicata, l'immagine vivida, i colori e la lucentezza ricchi e gli stili variegati. Nel maggio del 2006, è stato inserito tra i patrimoni culturali intangibili a livello nazionale in Cina. (Xin)