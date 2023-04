Agricoltura: Nevi (FI), Tea strumento fondamentale per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Tea, Tecniche di evoluzione assistita, "sono uno strumento fondamentale per l’Italia. Se partiamo dal presupposto che il nostro è un paese molto antropizzato, e non c’è quindi la possibilità di aumentare le superfici agricole a disposizione, dobbiamo pensare a come aumentare la produzione e la qualità, e questo si può fare solo puntando sulla ricerca e sull’innovazione". Lo ha affermato Raffaele Nevi, vicepresidente vicario del gruppo Forza Italia a Montecitorio e primo firmatario di una proposta di legge sulla sperimentazione, intervenendo all’incontro "Tecniche di evoluzione assistita: le proposte di legge sulla sperimentazione in campo", promosso da "Cibo per la mente", e svoltosi questa mattina alla Camera. "Secondo quanto affermano i ricercatori - ha proseguito il parlamentare - le Tea sono molto promettenti per cogliere l’obiettivo strategico di aumentare la produzione agricola nazionale, la produzione lorda vendibile e, di conseguenza, la redditività dei nostri agricoltori. Corriamo il rischio serio che gli agricoltori smettano di produrre, soprattutto nelle zone che sono più in difficoltà e la politica deve riflettere su questo. Avere incardinato la proposta di legge al Senato è molto importante, ora sarebbe bello avviare la discussione nel merito; abbiamo fatto la scelta di fare audizioni, anche per dare un’idea di ascolto e di condivisione si questo argomento. È una legge che non comporta spese aggiuntive per lo Stato - ha concluso Nevi - credo che agendo insieme con la comunità scientifica a supporto si possa andare avanti". (Rin)