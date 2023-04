Pirateria: Capitanio (Agcom), finalmente è nata alleanza di sistema contro criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il convegno organizzato oggi da Sapienza e AgCom sul tema del copyright ha certificato la nascita di un'alleanza di sistema contro la criminalità organizzata che, con la pirateria, toglie risorse e posti di lavoro al Paese. Autorità indipendenti, parlamento, governo, Agenzia per la cybersicurezza, operatori di telefonia e detentori dei diritti stanno lavorando tutti nella stessa direzione: debellare un fenomeno non più tollerabile e che mette a rischio la sicurezza di milioni di italiani. Se non ci saranno imprevisti, entro l'estate l'Italia avrà la sua prima legge quadro e AgCom sarà in grado di lavorare con un nuovo regolamento ad hoc e una moderna piattaforma tecnologica per oscurare i siti illegali in trenta minuti". Lo dichiara Massimiliano Capitanio, commissario AgCom, a margine del convegno "Pirati per sempre?", organizzato oggi presso l'Università Sapienza di Roma. (Rin)