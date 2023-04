Azerbaigian-Cuba: Aliyev si congratula con Diaz-Canel per seconda elezione a presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, ha inviato una lettera di congratulazioni al presidente di Cuba, Miguel Diaz Canel, per la sua rielezione a capo dello Stato. Lo riporta l’agenzia di stampa “Apa”. Nel messaggio, il presidente azerbaigiano ha sottolineato che le relazioni tra i due Stati “poggiano su buone tradizioni e si sviluppano oggi con successo”. “Sono convinto del fatto che continueremo i nostri sforzi congiunti per garantire il rafforzamento della cooperazione bilaterale”, ha affermato Aliyev. “Auguro una buona salute, felicità e successo nell’adempimento dei doveri per il bene e la prosperità del popolo amico di Cuba”, ha infine scritto il presidente azerbaigiano all’omologo cubano. (Rum)