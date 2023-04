Roma: associazione Villa Pamphilj, spiace per no dell'Aula a viale dedicato a Paolo Arca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha bocciato la mozione, presentata da Fratelli d'Italia, per intitolare all'ex presidente dell'associazione per Villa Pamphilj, Paolo Arca, deceduto circa un anno fa. In una nota l'associazione esprime dispiacere. "Il suo nome non apparirà sulla pietra di un viale di Villa Pamphilj: lo hanno deciso, in parte oggi, i 31 votanti che si sono espressi alla mozione illustrata dal consigliere Federico Rocca. Non è bastato l’appello di tutte le maggiori associazioni ambientaliste, di tutti i cittadini: su 31 votanti solo in 9 hanno votato sì mentre invece ben in 19 hanno detto no, mentre 3 sono stati gli astenuti. Senza contare tutti quelli che non si sono proprio presentati. Francamente non ci sono parole per commentare quanto accaduto questa mattina. L’attività trentennale di Paolo, tutto quanto fatto per Villa Pamphilj, senza alcun torna conto, è stato cancellato in un istante". Inoltre, spiegano dall'associazione, "non c’è alcun riconoscimento per chi non ha fatto sconti ad alcuno, non parteggiando mai per alcun partito politico, ma solo ed esclusivamente per quello chiamato Villa Pamphilj. Dunque non c’è altro da dire, ma la nostra memoria non sarà corta, di Paolo, ne siamo certi si ricorderanno tutti, tra 10, 20 anni ed anche più". (Rer)