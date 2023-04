Gioco: continua crescita settore nei prossimi cinque anni, giocatori sempre più digitali e multicanale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore del gioco non è solo dimensionalmente molto rilevante per il Sistema Paese – contribuisce per oltre 11 miliardi di euro al reddito fiscale, pesando circa l’1 per cento del Pil ed impiegando oltre 300.000 persone – ma ha dimostrato di essere molto resiliente agli shock, sia negli anni della crisi finanziaria sia riassorbendo gli effetti della crisi legata al Covid-19. Il risultato raggiunto in Italia dal mercato è principalmente legato ad un framework regolatorio che è considerato una best practice a livello internazionale, con tutti i segmenti legali e disciplinati con licenze e livelli di attuazione e controllo crescenti nel tempo, requisiti di compliance allineati o più restrittivi di quelli europei e alti standard di protezione dei giocatori (divieto di pubblicità, distanze minime dei punti vendita). A tal proposito, la delega fiscale dello scorso 17 marzo ha confermato pienamente l’impianto complessivo, affermando anche un set di principi auspicati a lungo da operatori ed investitori, tra i quali la concertazione tra Stato-Regioni-enti locali, il riordino della rete distributiva, il rafforzamento del contrasto al gioco illegale e della trasparenza degli operatori. Ad evidenziarlo, la nuova analisi di Bain & Company “Italian Gaming market: solid foundation and compelling value creation opportunities”. “Complessivamente, il mercato oggi in Italia vale circa 14 miliardi di euro di spesa per scommesse e gaming, che arriva a quota 20 miliardi euro includendo lotterie, casino e bingo. Nonostante la sua dimensione significativa, questo mercato ha ancora spazi di crescita legati allo sviluppo del canale online, ad oggi ancora con un’incidenza del solo 30 per cento rispetto a mercati maturi come il Regno Unito e i Nordics che vedono una penetrazione del 70-80 per cento. Il retail continuerà comunque ad avere un ruolo centrale, come dimostrato anche dalle performance di business post pandemia”, spiega Antonio Travaglini, Partner Bain & Company. Nei prossimi anni, secondo l’analisi, assisteremo ad un’evoluzione del consumatore, sempre più digitale e multicanale. (segue) (Rin)