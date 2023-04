Gioco: continua crescita settore nei prossimi cinque anni, giocatori sempre più digitali e multicanale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giocatori su tre, infatti, affermano di aver provato la versione online del proprio gioco preferito fisico; chi non l’ha ancora fatto, dichiara di volerlo provare in oltre la metà dei casi. Considerando i diversi segmenti di gioco, per il verticale delle scommesse – oggi ca. il 20 per cento del mercato, sostenuto da ca. 4 milioni di giocatori prevalentemente omni-channel (quasi 1 su 2) - la crescita stimata rifletterà tassi high single digit trainata da un canale online in crescita al 10 per cento, che si avvicinerà così ai Kpi di penetrazione digitale dei mercati più maturi (come Regno Unito e Nord Europa). “Le dinamiche sottostanti la crescita - prosegue Andrea Alori, Partner Bain & Company - sono spiegate da una proposizione omni-channel sempre più matura, con crescita della base di giocatori, oltre che dall’emersione di una parte rilevante del mercato illegale”. Per quanto riguarda il segmento gaming – restante quota del mercato, con circa 10 milioni di giocatori oggi prevalentemente retail (7 su 10, solo 1 su 8 omni-channel), la ricerca prevede complessivamente una crescita più lenta, a tassi mid single-digit, anche in questo caso guidata dal canale online (seppur ancora molto distante dai benchmark internazionali in termini di penetrazione del digitale) sostenuta dall’innovazione di prodotto (contenuti e piattaforme in ampliamento) con conseguente mix di giocatori sempre più multicanale (fino ad uno su cinque nei prossimi anni). “Infine, oltre alla dinamica positiva di mercato, gli operatori del settore potranno cogliere ulteriori opportunità di creazione di valore in termini innanzitutto di consolidamento del mercato, ancora frammentato rispetto a benchmark europei. Anche l’integrazione lungo la catena del valore sarà un importante trend da considerare per questi player”, conclude Travaglini. (Rin)