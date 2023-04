Sudan: presidente turco Erdogan sente presidente Consiglio sovrano e capo Rsf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia segue con preoccupazione e con un “sentimento di fratellanza” gli ultimi sviluppi in Sudan, che rischiano di danneggiare la lotta in corso dal 2018 e di minare i risultati raggiunti durante il periodo di transizione. È quanto affermato dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante i colloqui telefonici separati avuti con il presidente del Consiglio sovrano e capo delle Forze armate del Sudan, Abdel Fattah al Burhan, e il generale Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo, a capo delle Forze di supporto rapido (Rsf). Secondo quanto riferito dal quotidiano “Hurriyet”, Erdogan ha evidenziato come il proprio Paese abbia sostenuto il processo di transizione in Sudan fin dall’inizio e continuerà a offrire ogni tipo di sostegno al fraterno Stato e popolo sudanese, anche accogliendo possibili iniziative di mediazione. Il capo dello Stato turco ha poi invitato i leader sudanesi a intraprendere le misure necessarie per garantire l'unità del Paese e a "non chiudere la porta al dialogo". Per Erdogan è altrettanto necessario garantire la sicurezza dei cittadini e delle proprietà e istituzioni della Turchia nel Paese africano, evidenziando l'importanza di adottare misure adeguate “per assicurare un uso sicuro dell'aeroporto di Khartoum al fine di garantire il trasferimento di cittadini turchi in Turchia e di aprire un corridoio di emergenza per gli aiuti umanitari”.(Tua)