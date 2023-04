Cile: riforme, Boric nomina il "mediatore" Elizalde segretario alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha nominato il senatore Alvaro Elizalde come nuovo Segretario generale della presidenza (Segpres) in sostituzione di Lya Uriarte, avvocato socialista dal 20 marzo indisponibile per il covid. Quello della Segpres, incarico di coordinamento con il Parlamento, potrebbe rivelarsi cruciale per portare avanti l'agenda delle riforme del governo. In minoranza tanto alla Camera dei deputati quanto al Senato, la coalizione che sostiene Boric ha dovuto faticare per incassare risultati e sofferto rovesci significativi come quello della bocciatura della riforma fiscale. La presenza di Elizalde, uomo con riconosciute doti di mediatore fino a marzo presidente del Senato, potrebbe rivelarsi cruciale per sbloccare partite altrettanto importanti come la riforma delle pensioni, un eventuale nuovo ritiro di soldi dai fondi pensioni privati (misura disposta per avere risorse finanziarie ma duramente contrastata dai conservatori) o il pacchetto sicurezza con cui fronteggiare - tra le altre cose -, l'emergenza degli assalti alle forze dell'ordine. (segue) (Abu)