Cile: riforme, Boric nomina il "mediatore" Elizalde segretario alla presidenza (2)

- Il Segretario alla presidenza, oltre al ministero dell'Interno e al ministro Portavoce, è l'unico ufficio con sede nel palazzo presidenziale de La Moneda. Uniti al ministero delle Finanze, a quello della Donna e al Lavoro, formano il circolo più ristretto del presidente, affiancandolo nelle decisioni più sensibili. Un incarico che richiede continuità, ha riconosciuto Uriarte rassegnando le dimissioni per motivi di salute. L'ingresso del socialista Elizalde, oltre a rompere in favore dei maschi l'equilibrio di genere sin qui praticato all'interno della compagine ministeriale, contribuisce per i media a spostare l'asse del governo progressista su posizioni più moderate. (Abu)