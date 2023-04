Enti locali: Savino incontra assessori Bilancio Città metropolitane, sinergia per affrontare sfide finanza locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all'Economia e le Finanze, Sandra Savino, ha incontrato questa mattina, alle 11.30, presso la sede del ministero di Via XX Settembre, gli assessori al Bilancio dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane. "Voglio sottolineare l'importanza del vostro ruolo - ha dichiarato la sottosegretaria - rappresentate un perno centrale delle Giunte comunali. Avete in mano i conti di un comune e, nel rispetto delle indicazioni della maggioranza che governa, indirizzate la spesa pubblica, che però appartiene a tutti i cittadini. È giusto condividere, anche con voi, i processi che arrivano a determinare gli interventi da parte dello Stato, per far fronte alle reali necessità". Gli assessori hanno espresso unanime apprezzamento per l'incontro e hanno richiesto che tali incontri diventino permanenti, in modo da poter affrontare costantemente le diverse tematiche legate alla finanza locale. Tra i principali argomenti trattati, anche in vista della predisposizione della prossima Legge di Bilancio, il trasporto pubblico locale, la gestione finanziaria del debito, l'imposta di soggiorno e le relative tematiche, la transazione dei crediti, in particolare riguardo alle morosità degli alloggi pubblici, e l'avanzo vincolato per gli enti in disavanzo. Si è inoltre affrontato il tema dell'incidenza dei costi della Tari che derivano dai flussi turistici e dal pendolarismo tipico delle città metropolitane. Sono state infatti evidenziate due questioni distinte: i costi della TARI non collegati ai residenti o alle attività commerciali residenti sul territorio e la necessità di dare maggiore flessibilità all'imposta di soggiorno, affinché i Comuni possano utilizzarla in maniera più efficiente. Savino si è detta disponibile a "valutare attentamente le proposte e le problematiche sollevate" dai rappresentanti dei Comuni capoluogo di Città Metropolitane e a "lavorare in sinergia con loro per trovare soluzioni sostenibili ed efficaci per affrontare le sfide". (Rin)