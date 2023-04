Migranti: Mirabelli (Pd), decreto Cutro condannerà a clandestinità migliaia di persone che vivono legalmente in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, dopo l'approvazione del terribile decreto sull'immigrazione, il capogruppo della Lega in Senato festeggia dichiarando che ora si dovranno rimpatriare 40.000 persone. Quindi, migliaia di persone che vivono legalmente e spesso lavorano in Italia verranno condannate alla clandestinità". Lo scrive su Facebook il Senatore del PD Franco Mirabelli. "Altro che integrazione - aggiunge -. Mentre quadruplicano gli sbarchi, anziché governare il fenomeno, la destra sceglie di affrontarlo solo dal punto di vista securitario, di produrre sempre più illegalità e, quindi, di scaricare sulle nostre città i problemi e disagi". (Com)