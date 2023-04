Sociale: assessore Lazio, risorse statali trasferite a ex centri anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande partecipazione per l’evento tenutosi oggi nella sede della Regione Lazio, alla presenza del presidente Francesco Rocca, con i centri anziani, le Aps, il forum del terzo settore Lazio e l’Anci che hanno dichiarato: “comincia una proficua collaborazione con l'assessore Maselli”. L’assessore ai Servizi sociali Massimiliano Maselli ha deciso di destinare, rispetto al fondo Gap del ministero della Salute trasferito alla Regione Lazio, 550.000 euro in favore delle Aps (Associazioni di promozione sociale o centri anziani). "Queste risorse saranno trasferite ai distretti socio sanitari delle Asl che attiveranno un protocollo d’intesa con l’Ordine degli psicologi e le veicoleranno alle Aps/centri anziani per organizzare incontri formativi e informativi contro la diffusione del Gap (Gioco d’azzardo patologico)", spiega l'assessore. Particolarmente apprezzata la giornata di oggi anche per l’istituzione del tavolo della terza età che sarà convocato dall’assessore nei prossimi giorni per affrontare le criticità e migliorare la condizione di numerosi centri anziani, favorendo la corretta applicazione del regolamento e la facilitazione del rapporto con i comuni.(Com)