Lombardia: Comazzi, messa a sistema parchi servizio nei confronti di tutta comunità

- La centralità dei parchi lombardi è stato il focus dell'incontro di oggi al Parco Nord Milano, a cui hanno partecipato l'assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi, e i presidenti dei parchi lombardi in occasione della presentazione del programma delle iniziative dedicate ai 40 anni della legge regionale 86/83. "La messa a sistema dei parchi - ha sottolineato l'assessore Comazzi - è un servizio nei confronti di tutta la comunità. Sono grato per il prezioso lavoro svolto e il costante impegno nella valorizzazione del bellissimo territorio lombardo e del suo patrimonio ambientale". In totale sono 24 i parchi regionali presenti sul territorio lombardo, a cui si aggiungono 105 parchi di interesse sovracomunale, 3 riserve naturali statali, 66 riserve naturali regionali e 33 monumenti naturali, oltre a 20 foreste regionali. "Un patrimonio - ha proseguito Comazzi - che va difeso con un lavoro coordinato tra la Regione e le Amministrazioni locali. Con l'unione delle deleghe di biodiversità, paesaggio e parchi abbiamo dato centralità e coerenza all'azione di governo del territorio. Il ruolo del network di parchi lombardi nella gestione delle aree protette e nella promozione della consapevolezza ambientale è fondamentale per garantire la tutela del nostro territorio e il benessere dei cittadini. Questo è rispecchiato dalle numerose iniziative che abbiamo deciso di intraprendere nel corso di questi 40 anni. Ed è per questo - ha concluso Comazzi - che ci tengo a sottolineare il nostro rinnovato sostegno ad una realtà così importante e capillarmente diffusa sul nostro territorio". "Siamo soddisfatti che la Regione abbia ricongiunto le deleghe dei Parchi e della Biodiversità in un unico assessorato che ha le competenze per il territorio e il paesaggio - ha commentato Marzio Marzorati, coordinatore Sistema Parchi Lombardia - siamo fiduciosi che inizi una nuova stagione per le aree protette per affrontare la sfida imposta dalla crisi climatica e dare risposta alla strategia europea per la biodiversità". (Com)