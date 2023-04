India: Jammu e Kashmir, cinque militari uccisi in un attentato nel distretto di Poonch

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque militari sono stati uccisi in un attentato nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, nel distretto di Poonch. Lo ha reso noto il Comando settentrionale dell’Esercito. Le vittime appartenevano all’unità Rashtriya Rifles ed erano in servizio nell’area per operazioni antiterrorismo. Un altro soldato è rimasto ferito ed è stato ricoverato all’ospedale militare di Rajouri. Secondo la nota del portavoce, tenente colonnello Devender Anand, un veicolo dell’Esercito è stato attaccato probabilmente con granate mentre viaggiava tra Bhimber Gali e Poonch; l’attacco è avvenuto nel pomeriggio (intorno alle 15 ore locale). Il ministro della Difesa, Rajnath Singh, è stato informato dal capo di Stato maggiore dell’Esercito, generale Manoj Pande. L’esponente del governo, in un messaggio su Twitter, ha porto le condoglianze alle famiglie dei caduti.(Inn)