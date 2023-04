Ucraina: consiglio municipale Kiev interrompe contratto di affitto con l’ambasciata russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio comunale di Kiev ha interrotto il contratto per l'affitto del terreno su cui sorge l'ambasciata russa in Ucraina. Lo ha reso noto il sindaco della capitale ucraina, Vitaliy Klitschko, sul proprio canale Telegram. "Oggi, il consiglio comunale ha risolto il contratto di locazione di terreni con l'ambasciata del Paese aggressore, la Russia. L’organo si è anche rivolto al Consiglio dei ministri dell'Ucraina per la restituzione della proprietà dell'ambasciata dei barbari russi alla proprietà dello Stato", ha scritto Klitschko. (Kiu)