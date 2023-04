25 aprile: Zullo (Fd'I), persa occasione per scrivere bella pagina di storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla mozione 25 aprile i paraocchi del Pd e, la loro incapacità di allargare lo sguardo, hanno ancora una volta dimostrato, ove mai ce ne fosse bisogno, la ferrea politica divisiva della sinistra. Si è persa l'occasione per scrivere una bella pagina di storia, ma quando mancano argomenti per sostenere il confronto democratico sui temi è evidente che si finisce per svilire ogni occasione di buona politica. Purtroppo, è questa l'opposizione che ci tocca affrontare. Alla loro aridità, che spesso sfocia in cattiveria, continueremo a contrapporre ogni impegno per migliorare la qualità di vita degli italiani". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio Zullo, capogruppo in commissione Sanità di palazzo Madama.(Rin)