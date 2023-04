Spagna: ambasciatore russo a Madrid Klimenko presenta lettere credenziali al re Felipe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ambasciatore russo in Spagna, Yuri Klimenko, ha presentato oggi le sue credenziali al re Felipe VI. È quanto riferito dal ministero degli Esteri di Mosca in un messaggio su Twitter. Secondo quanto appreso dall'agenzia di stampa "Europa Press", la cerimonia si è svolta in privato al palazzo della Zarzuela e non al palazzo reale di Madrid, come da tradizione e, dunque, non è stata accompagnata dallo sfarzo protocollare con cui questa cerimonia si svolge da secoli. Il governo spagnolo, in linea con i suoi partner europei, ha proceduto all'espulsione di parte del personale dell'ambasciata russa a Madrid in seguito all'invasione dell'Ucraina, ma ha sempre difeso di non fare lo stesso con l'ambasciatore per poter mantenere il capo missione dell'ambasciata spagnola a Mosca, Marcos Gomez, e avere così una linea di comunicazione diretta. (Spm)