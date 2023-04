Rifiuti: Pace (Ama), in futuro per operatori quartiere incentivi su giudizio residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "vogliamo arrivare all'operatore Ama di quartiere, non ci arriveremo oggi, nè tra qualche mese, ma ci arriveremo". Lo ha detto il presidente di Ama, Daniele Pace, nel corso della presentazione della nuova organizzazione operativa di Ama su base territoriale denominata "Ama di Municipio", in corso nella Sala Laudato Si' in Campidoglio. Gli operatori avranno "una parte della remunerazione che dipenderà dalla qualità giudicata dai cittadini che vivono nei territori. Ci arriveremo in accordo con i sindacati e vorremmo che questo valesse anche per il management", ha sottolineato. (Rer)