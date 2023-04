Sport: Iv, contro razzismo e violenza coinvolgere tutti i protagonisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario avviare un percorso di contrasto ai fenomeni discriminatori nello sport e di violenza negli stadi che stanno assumendo i tratti di una vera e propria emergenza", è quanto chiedono le senatrici di Azione-Italia viva Silvia Fregolent e Daniela Sbrollini durante il question time al ministro Abodi. "Nel giorno in cui 13 milioni di tifosi sono in attesa di una parola di verità da parte della Corte federale di appello sulla vicenda della Juventus - ha detto Fregolent -, c'è la necessità di fare luce sullo sport, a partire dalle discriminazione. Abbiamo tutti ben fissi nella mente i gravissimi episodi avvenuti anche di recente negli stadi, 211 casi di discriminazione e violenza negli ultimi due anni, una media di 16 al mese". "Si devono coinvolgere le società sportive e gli atleti, per riportare lo sport, la sua cultura e i suoi valori di riferimento al centro delle competizioni, restituendo gli stadi agli appassionati, alle famiglie, ai giovani e ai bambini che intendono vivere lo sport come momento di socialità, condivisione e divertimento e non come il teatro di atti di violenza e discriminazione", conclude Sbrollini. (Rin)