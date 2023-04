Imprese: Galli (Inwit), a fine piano flessibilità per valutare investimenti o remunerazione soci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inwit ha flessibilità di bilancio che, a fine del nuovo piano, “ci permette di valutare maggiori opportunità di investimento o remunerazione degli azionisti”. Lo ha dichiarato il direttore generale di Inwit, Diego Galli, a “DigitEconomy.24”, report del Sole 24 Ore Radiocor e di Digit'Ed, nuovo gruppo attivo nella formazione e nell'e-learning. A ridosso della presentazione della strategia industriale al 2026, Galli traccia un quadro ipotizzabile a valle dell'esecuzione del piano anche in tema di consolidamento. “Riteniamo positivo che gli investitori vedano valore in Inwit” ma il gruppo resta focalizzato “nel supportare le esigenze del mercato di maggiore copertura e densificazione; si stima infatti che nei prossimi anni in Italia ci sarà bisogno di oltre 8 mila nuove torri e oltre 50 mila nuove micro-antenne”. (Rin)