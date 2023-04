Pnrr: Galli (Inwit), opportunità di sviluppo infrastrutture, accelerare su iter autorizzativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr rappresenta “un'opportunità di crescita e sviluppo delle infrastrutture”: occorre “accelerare negli iter autorizzativi per rispettare i target fissati”. Lo ha dichiarato il direttore generale di Inwit, Diego Galli, a “DigitEconomy.24”, report del Sole 24 Ore Radiocor e di Digit'Ed, nuovo gruppo attivo nella formazione e nell'e-learning. “Solo il 20 per cento del tempo viene impiegato per la realizzazione di una nuova torre, mentre l'80 per cento del tempo è legato all'ottenimento dei permessi”, sottolinea Galli. (Rin)