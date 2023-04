Migranti: Castellone (M5s), necessario cambiare narrativa di propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo governo sta raccontando il fenomeno migratorio attraverso una serrata propaganda. E per quanto utilizzare i dati sia necessario per contrastare questa propaganda costante, non bisogna neanche abituarsi ai numeri. Perché quei numeri sono persone. Per questo ho voluto dare voce a chi il fenomeno migratorio l'ha vissuto dall'interno attraverso la presentazione di questo libro". Lo ha dichiarato Mariolina Castellone (M5s), vicepresidente del Senato, nel corso della presentazione del libro "La Guerra invisibile" di Maurizio Pagliassotti tenutasi presso la Sala Nassirya di palazzo Madama. Sul fenomeno migratorio ha poi aggiunto: "È comunque necessaria una reale integrazione, possibile solo grazie a una redistribuzione obbligatoria dei migranti tra i Paesi europei, e solo grazie a procedure che garantiscano la legalità, non il suo contrario". (Rin)