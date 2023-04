Def: Cavallari (Upb), dinamica debito di medio periodo sarà importante con nuove regole Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella fase di transizione di riforma del framework Ue "le vecchie regole saranno interpretate anche tenendo conto del nuovo quadro proposto dalla Commissione stessa, ovvero con una particolare attenzione alla dinamica di medio termine del debito”. Lo ha detto Lilia Cavallari, presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), durante l’audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite, nell’ambito dell’esame preliminare del Documento di economia e finanza (Def) 2023. La presidente Upb ha spiegato che gli obiettivi di saldo primario e di indebitamento netto contenuti nel Def per il periodo 2023-26 “appaiono coerenti con le indicazioni disponibili sulla proposta di riforma del nuovo framework di regole della Ue, ipotizzando che il quadro macro finanziario di medio termine sia in linea con l’esperienza storica pre-pandemia”. In sostanza, ha concluso Cavallari, la “valutazione del debito di medio termine terrà in considerazione 15 anni”. (Rin)