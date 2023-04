Caso Uss: Serracchiani (Pd), da Nordio maldestro tentativo di trovare capro espiatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assistiamo al maldestro tentativo da parte sua, ministro, e del ministero, di trovare un capro espiatorio di quanto accaduto e di scaricare la responsabilità sui giudici. Lei, ministro Nordio, oggi, ancora una volta, viene in quest'Aula ed ancora una volta non si assume la responsabilità di fatti gravissimi, che riguardano il suo operato, e che hanno esposto peraltro il nostro Paese ad una figuraccia internazionale. La responsabilità che le attribuiamo, ministro, è una responsabilità tutta politica". Lo ha affermato, rivolgendosi al Guardasigilli Carlo Nordio, la deputata del Partito democratico e responsabile Giustizia del Pd, Debora Serracchiani, in Aula alla Camera, nel corso del dibattito relativo all'informativa urgente del governo, con la partecipazione del ministro della Giustizia, Nordio, sulla vicenda della fuga del cittadino russo Artem Uss. Avviando un'azione disciplinare nei confronti dei giudici della Corte d'Appello di Milano, per aver accettato la richiesta di arresti domiciliari per Uss, il ministro ha assunto "una decisione di inaudita gravità, ed è una decisione tutta politica, e come tale ancora più grave", ha concluso la parlamentare del Pd.(Rin)