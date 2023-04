Roma: tra disagi e nuove amicizie, l'attesa alla stazione Termini con treni cancellati e forti ritardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Disagi, tanti, ma anche nuove amicizie: si consuma così l'attesa alla stazione Termini di Roma dove molte corse dei treni sono state cancellate, e altre hanno riportato ritardi di oltre tre ore, a seguito del deragliamento di un convoglio merci nelle vicinanze di Firenze. Con il traffico ferroviario in tilt e le lunghe attese agli sportelli, per chiedere il rimborso o il cambio del viaggio, tre studentesse universitarie raccontano: "Pensavamo di fare un weekend fuori a Venezia dopo la sessione d'esami, un viaggio di piacere, ma siamo arrivate qui e non abbiamo potuto partire, siamo in stazione dalle 8:30 ci daranno un rimborso e partiremo domani". Il blocco e i ritardi hanno riguardato le corse sia verso il nord sia verso il sud del Paese. Una passeggera spiega: "Sono campana, vivo a Roma e sono diretta a Firenze, sto aspettando che esca sul tabellone il mio treno, spero non sia cancellato". Anche un'altra racconta: "Ero diretta a Torino, avevo il treno alle 12:10, la corsa non è stata cancellata ma mi hanno consigliato di partire domani perché oggi sarebbe stato un inferno". E così, tra gli utenti che oggi condividono lo stesso disagio, qualcuno approfitta per visitare la città eterna. Una coppia proveniente dal nord spiega: "Ci troviamo casualmente bloccati qui, ne approfittiamo per andare a visitare Roma". (segue) (Rer)