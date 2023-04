Roma: tra disagi e nuove amicizie, l'attesa alla stazione Termini con treni cancellati e forti ritardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualcun altro stringe amicizie all'ombra del tabellone luminoso che informa sui ritardi e sui treni cancellati. I passeggeri si confrontano sulle informazioni ricevute rispettivamente agli sportelli o tramite l'assistenza telefonica di Ferrovie dello Stato. Una donna, insieme a gruppo di altri passeggeri diretti a Bolzano, racconta: "Siamo partiti stamattina, dovevamo fare Salerno Bolzano, siamo partiti con tre ore di ritardo da Salerno ma qui a Termini ci hanno accolto bene, ora ci stanno rifacendo i biglietti per Bolzano e arriveremo, un'ottimo servizio". Non la pensano tutti allo stesso modo: "Arrivo da Vicenza, avevo il treno alle 8:20, sono in coda da più di tre ore, non ho ancora nessuna informazione e mi hanno detto che forse domani sarà disponibile la corsa", afferma una donna sulla cinquantina seduta su una panchina. Giornata difficile anche per una giovane romana: "Ero diretta a Torino - dice - ma non sono proprio partita. Avevo il treno alle 11:40 ma è stato cancellato, ora chiederò il rimborso o di farmi mettere su un altro treno. Ho chiamato l'assistenza telefonica, sono rimasta in attesa 30 minuti, mi rendo conto dell'alta affluenza ma il sito è bloccato e quindi mi sono messa in fila". (Rer)